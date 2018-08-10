Ещё
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам до 8,6% годовых
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.65
$
66.62
76.60
76.99
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.11
+0.21 Золото
1207.50
–0.02 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1456
–0.0199
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам до 8,6% годовых 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Промсвязьбанк снизил до 8,6% годовых ипотечные ставки по партнерским программам с агентствами недвижимости и застройщиками на приобретение готового и строящегося жилья, а также до 8,9% годовых на рефинансирование ипотеки.
Ипотеку можно оформить в режиме «единого» окна — необходимо просто заполнить анкету в офисе выбранного партнера Промсвязьбанка — в агентстве недвижимости или в офисе застройщика.
«Работая совместно с партнерами, мы можем предоставлять клиентам лучшие финансовые условия, высокую скорость принятия решения и оперативное проведение сделки для покупки квартиры-мечты, — говорит начальник управления ипотечных продаж Промсвязьбанка Татьяна Чернышева. — Мы понимаем, как важен принцип «единого» окна для современного клиента. Именно поэтому преференции для наших партнеров позволяют клиентам получить выгодную ставку и заполнить заявку в наиболее комфортных для него условиях — на рабочем месте, на территории партнера или дома за чашечкой кофе. Но при этом клиенты всегда могут прийти в офисы Промсвязьбанка».
Промсвязьбанк сотрудничает с более чем 1000 партнеров в сфере продаж жилой недвижимости, в число которых входят застройщики и агентства недвижимости. Сегодня ипотеку можно оформить в 23 городах, до конца августа этот продукт станет доступен в 55 городах страны.
Подробнее с условиями ипотечных предложений Промсвязьбанка можно ознакомиться на сайте или по телефону ипотечного центра в Волгограде (8442) 999 000.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградские власти обсудили новое законодательство, касающееся дольщиков Волгоградским строителям вручили госнаграды В Волгоградской области рост цен на товары и услуги составил 2,3%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться331
Пенсионерам запретят продавать квартиры121
Российские банкоматы оказались под угрозой5
Россиян оставят без налоговых льгот15
Когда курс доллара снова вернется к 63 рублям32
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение