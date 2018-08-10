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Омская «Тепловая компания» взяла второй 150-миллионный кредит
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Омская «Тепловая компания» взяла второй 150-миллионный кредит 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Муниципальное предприятие, которое в июне получило 150 млн руб., рассчитывает взять еще столько же. Согласно данным сайта единой информационной системы, МП «Тепловая компания» планирует открыть невозобновляемую кредитную линию сроком на три года. Теплоснабжающее предприятие рассчитывает получить еще 150 млн руб. Напомним, что в июне "Альфа-Банк" уже открывал муниципальному предприятию возобновляемую кредитную линию на 150 млн руб.
Полученные средства пойдут на пополнение оборотных средств. За пользование заемными средствами «Тепловая компания» готова заплатить не более 33,64 млн руб. В залог муниципальное предприятие передаст кредитору девять объектов недвижимого имущества, общая рыночная стоимость которых -172,3 млн руб.
Напомним, что сумма задолженности муниципального предприятия перед ООО «Газпром межрегионгаз Омск» составляет более 400 млн руб. По итогам 2017 года муниципальное предприятие получило почти 31,3 млн руб. убытка. «Тепловой компании» из-за этого даже грозили прекращением поставок газа. Прошлым летом жители Первокирпичного поселка и ряда домов на Левобережье даже оставались без горячей воды. В настоящий момент омской мэрии удалось договориться о рассрочке.
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