Самая дорогая «вторичная» квартира в Казани — в доме на Касаткина

Фото: cian.ru Квартира в Казани вошла в рейтинг с самыми высокими ценами на вторичном рынке. Жилье в доме на Касаткина, шестикомнатная квартира площадью 320 квадратных метров, стоит 119 000 000 рублей.

Согласно объявлению, опубликованному на сайте недвижимости, на первом уровне квартиры находятся кухня, студия, холл, санузел, спальня и кабинет. На втором уровне — две спальни, два санузла, холл и техническая комната с индивидуальным отоплением. Интересно, что раньше в квартире никто не жил.

Самая дорогая квартира в рейтинге находится в Москве, конечно. Там шестикомнатная квартира в Хамовниках, площадью 1 000 квадратных метров, стоит 2,543 млрд рублей. Это вилла с зимним садом, бассейном, каминным залом и спа-зоной.

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