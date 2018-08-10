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Самая дорогая «вторичная» квартира в Казани — в доме на Касаткина
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Самая дорогая «вторичная» квартира в Казани — в доме на Касаткина 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: cian.ru  Квартира в Казани вошла в рейтинг с самыми высокими ценами на вторичном рынке. Жилье в доме на Касаткина, шестикомнатная квартира площадью 320 квадратных метров, стоит 119 000 000 рублей.
Согласно объявлению, опубликованному на сайте недвижимости, на первом уровне квартиры находятся кухня, студия, холл, санузел, спальня и кабинет. На втором уровне — две спальни, два санузла, холл и техническая комната с индивидуальным отоплением. Интересно, что раньше в квартире никто не жил.
Самая дорогая квартира в рейтинге находится в Москве, конечно. Там шестикомнатная квартира в Хамовниках, площадью 1 000 квадратных метров, стоит 2,543 млрд рублей. Это вилла с зимним садом, бассейном, каминным залом и спа-зоной.
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