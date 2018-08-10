Башкирия вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по объемам строительства

Об этом сообщил глава республики Рустэм Хамитов в ходе торжественной церемонии награждения.

— В целом по объему строительных работ республика всегда входила и будет входить в десятку крупнейших регионов страны. Кроме жилья и производственных объектов, у нас ведется строительство газовых сетей, других промышленных объектов. Конечно же, мы будем продолжать наращивать строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Только в прошлом году у нас открылось девять новых школ и 16 детских садов, — сказал Хамитов.

Всего, по данным Башстата, с начала года в республике введено в эксплуатацию 114 жилых зданий и 263 здания нежилого назначения. Также введено в действие 46,8 км газовых сетей, 39,8 км водопровода.

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