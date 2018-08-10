В Краснодаре ветеран лишился единственного жилья из-за займа в 300 тысяч рублей

В Краснодарском крае семья ветерана афганской войны и чеченской кампании осталась без единственного жилья. Мужчина взял кредит в 300 тысяч рублей у местного предпринимателя, и, оформляя займ, подписал договор купли-продажи квартиры, которую получил от Министерства обороны РФ . Эксперты предупреждают, что такая схема используется мошенниками в целом ряде регионов РФ, люди лишаются своей недвижимости из-за правовой неграмотности и пробела в законодательстве. В Банке России RT рассказали, что готовят поправки, которые ограничат возможность выдачи ипотечных займов и потребительских кредитов организациями и лицами неподконтрольными ЦБ. В МВД также планируют ужесточить механизм борьбы с нелегальными кредиторами.

Двухкомнатную квартиру в городе Кореновск Краснодарского края 55-летний ветеран афганской войны и участник боевых действий в Чечне Сергей Бухтияров получил от министерства обороны в 1995 году. Спустя 11 лет бывший военнослужащий приватизировал это жильё. А в 2013 году Бухтиярову срочно понадобились деньги. Ветеран обратился к местному предпринимателю Петру Шрамко, который выдавал микрозаймы.

«Он обещал, что всё сделаем, через банк, нотариальную контору. Я и подумал, что надо. Если кредит брать, надо было найти поручителя, а его найти не получалось, а деньги нужны были», — вспоминает Бухтияров.

По словам Бухтиярова, Шрамко объяснял своим клиентам, что договор займа он заключить не может, поэтому предлагал подписать договор купли-продажи, а также договор аренды жилья с правом выкупа.

Получалось так, что нуждающиеся в средствах люди переоформляли свою недвижимость на Шрамко и платили ему в течение года аренду, которая якобы и составляла проценты по займу.

«В результате в нотариальной конторе я подписал генеральную доверенность на квартиру. Хотя об этом у нас разговоров вообще не было. При этом почему-то надо было, чтобы оригинал свидетельства о собственности хранился у кредитора, а у меня — дубликат. Меня это тоже смутило, но думаю: «наверное, может так и надо, чтобы оно хранилось в сейфе», — рассказывает Бухтияров.

Полгода ветеран платил по 21 600 рублей в месяц за кредит, а потом неожиданно узнал, что его квартира оформлена на другого человека.

«Мы пытались поговорить со Шрамко, но он не отвечал на телефонные звонки», — говорит супруга Бухтиярова Ирина.

В 2014 году семья обратилась в районный суд города Кореновск с требованием признать сделку недействительной. По словам супруги, доверенность была подписана чужой рукой. Первые заседания суда прошли без ветерана, так как в Узбекистане у него скончался отец, нужно было лететь на похороны. В итоге суд им отказал.

«Естественно, что мы могли с ней сделать? Два бандюка приехали… Они мне хамили в суде, угрожали. Я до такой степени испугалась за своего сына, что провожала и встречала из школы», — вспоминает женщина.

Шрамко начал требовать возвращения долга в размере 550 тыс. рублей, что было не по силам семье. Ветеран попытался обратиться в банки, но получил отказ, потому что недвижимости у семьи уже не было. Примечательно, что стоимость квартира оценивалась по меньшей мере 1,7 млн рублей. Бухтияров говорит, что под угрозами был вынужден подписать мировое соглашение.

В сентябре 2015 года Шрамко поменял замки в квартире и выписал семью с несовершеннолетним ребенком на улицу.

Отработанная схема

По этой же схеме бизнесмен лишил жилья ещё семь семей. Например, Руслан Горбенко взял у Шрамко 12 млн рублей под «залог» дома и участка в Краснодаре. Заёмщик исправно платил проценты, однако затем Шрамко перестал выходит на связь, в результате чего искусственно создал ситуацию, когда Горбенко не исполнял взятые на себя обязательства по договору. Затем, пользуясь отсутствием хозяина в доме, Шрамко и его помощник Вадим Плут сменили в доме заёмщика дверные замки, вынесли имущество владельца.

Обращение в Прикубанский районный суд Краснодара не привели к разрешению ситуации в пользу заемщика, в результате чего сейчас Плут является владельцем дома Горбенко.

В конце июня 2018 года все пострадавшие от действий Шрамко обратились в Следственный комитет Генеральную прокуратуру . Сейчас по их заявлению проводится проверка.

Сам Пётр Шрамко от комментариев RT отказался.

Повсеместная афера

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Виктор Климов говорит, что подобные ситуации возникают по всей стране.

Например, сейчас прокуратура Новосибирской области проводит проверки по заявлениям граждан о мошеннических действиях местного предпринимателя Николая Шевченко . Предприниматель действовал по той же схеме, что и его коллега из Краснодара — выдавал займы под залог недвижимости, но при этом вместо самого договора займа должники подписывали договора купли-продажи жилья. По данным общественников, от действий предпринимателя, могли пострадать более 100 человек.

Эксперты проекта «За права заёмщиков», отмечают, что к бизнесменам, выдающим подобные займы, с юридической точки не подкопаешься. Заёмщики подписывают абсолютно всё: и доверенность, и согласие на отчуждение.

«Когда начинаешь смотреть документы и формально подходить к делу, как и делают по большей части суды, то юридическая позиция стороны, которая «отжимает» квартиру, может быть вполне себе безупречной», — рассказывает Климов.

В свою очередь граждане совсем не вникают в то, что они подписывают. Климов отмечает, что на вопрос: «почему квартиру стоимостью в 2,5 млн рублей они переоформили под займ в 600-700 тыс. рублей?», — пострадавшие отвечают, что менеджеры подписание договоров купли продажи объясняют тем, что по другому оформить залог нельзя.

«При этом заёмщиков сразу ведут к нотариусу, где оформляют доверенность на сотрудника, которому заёмщик даёт право всё, что угодно делать с квартирой от его имени», — рассказывает эксперт.

Ужесточить борьбу

Шансом вернуть потерянную недвижимость может стать обращение в суд и в правоохранительные органы. Климов отмечает, что в начале августа 2018 года Верховный суд РФ вынес определение по трём делам, касающимся займов под залог недвижимости в Липецке, Ставрополе и Саратове, выступив на стороне заёмщиков.

«Суд при этом чётко определил, что при рассмотрении дел суды должны рассматривать все обстоятельства. Эти мнимые сделки, которыми прикрываются иные отношения между заёмщиком и кредитором, судом должны приниматься во внимание, и признаваться ничтожными», — объяснил эксперт, подчеркнув, что это большой шаг вперёд для формирования судебной практики.

В той же Новосибирской области в июле 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношение жителя области, который выдавал займы под залог недвижимости. От рук 49-летнего адвоката пострадало четыре человека. Соглашения между заёмщиками и мошенником признаны не действительными, собственники восстановлены в своих имущественных правах на жильё.

Между тем в Банке России RT, заявили что сейчас готовятся поправки в законодательство, которые ограничат возможность выдачи ипотечных займов и потребительских кредитов организациями и лицами неподконтрольными Центробанку.

«Сейчас закон не препятствует выдаче займов под залог недвижимости любым юридическим или физическим лицом не поднадзорным регулятору. В ряде случаев это приводит к нарушению прав заемщиков и потере ими жилья, причем доказать факт недобросовестных действий со стороны кредитора бывает довольно сложно при наличии собственноручных подписей пострадавших на договорах», — рассказали в пресс-службе Банка России.

«Согласно предложениям Банка России, даже однократная выдача такого кредита/займа будет запрещена лицам или организациям, не имеющим соответствующего статуса. Это также поможет решить проблему «чёрных кредиторов», которые нередко маскируются под микрофинансовые организации», — пояснили в пресс-службе Центробанке.

В министерстве внутренних дел РФ RT сообщили, что уголовные дела, возбужденные по фактам незаконного приобретения права собственности на имущество граждан, переданного в качестве обеспечения обязательств по договорам займа, расследуются.

В ведомстве также отметили, что за незаконную выдачу потребительских займов предусмотрена административная ответственность. Однако, согласно проводимому мониторингу финансовых рынков, это не мешает нарушителям продолжить свою деятельность, поэтому в МВД планируют ужесточить механизм борьбы с нелегальными кредиторами.

«Принимая во внимание высокую общественную опасность указанного вида противоправной деятельности, МВД России принимает участие в разработке и согласовании проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», направленного на совершенствование правового механизма противодействия деятельности нелегальных кредиторов, осуществляющих выдачу потребительских займов», — заявили в пресс-службе МВД.