Около 236 млрд рублей требуется регионам ДФО на расселение аварийного жилья

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 августа. / ТАСС /. Более 230 млрд рублей необходимо регионам Дальнего Востока на реализацию программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Об этом в пятницу на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов

" [На Дальнем Востоке] 2,2 млн кв. м [жилья] стоят на учете как аварийные, а 1 млн кв. м — это прогноз прироста аварийного фонда с учетом его износа. Это стоит 236 млрд рублей. В федеральном проекте Минстроя пока заложено, к сожалению, только 37, то есть сегодня это понятно — цель не будет достигнута" — сказал Козлов.

По его словам, при оценке потребностей дальневосточных регионов в средствах на расселение аварийного жилья, стоит брать реальную цену квадратного метра по данным Росстата

"На данное время фактическая стоимость квадратного метра жилья в регионах Дальнего Востока, по данным Росстата, значительно превышает норматив, установленный Минстроем. Это привело к тому, что недофинансируется федеральная жилищная программа на территории Дальнего Востока", — сказал Козлов.

Он отметил, что на Дальнем Востоке необходимо также построить свыше 300 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий в сельской местности для организации первичной санитарно-медицинской помощи. «Требуется строительство более 300 ФАПов и врачебных амбулаторий в труднодоступных и сельских территориях. Это первичное звено медико-санитарной помощи, на формирование которого ориентирует нас Минздрав России », — сообщил министр.

По его словам, в регионах также требуется дальнейшее развитие санитарной авиации.