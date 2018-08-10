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Участники проекта по достройке дома «СУ-155» в районе Чертаново Северное подписали инвестконтракт
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Участники проекта по достройке дома «СУ-155» в районе Чертаново Северное подписали инвестконтракт 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Инвестиционный контракт подписан между участниками проекта по завершению строительства жилого дома «СУ-155» в районе Чертаново Северное, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.
«Инвестиционный контракт между участниками проекта по завершению строительства жилого дома «СУ-155» в районе Чертаново Северное подписан. Это позволит завершить мероприятия по оформлению разрешительной документации на достройку объекта», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.
В пресс-службе напомнили, что объект незавершенного строительства расположен в границах трех земельных участков, один из которых находится в федеральной собственности и передан ФГБУН Институт радиотехники и электроники им. В. Котельникова РАН. Два других участка — в городской собственности и предоставлены УФСБ России по Москве и Московской области. В январе 2018 г. вышло постановление правительства РФ о вовлечении федерального земельного участка в инвестиционный проект по указанному адресу.
«В настоящее время инвестиционный контракт подписан ИРиЭ РАН им. Котельникова, ООО «РК Строй», АО «СУ-155» и УФСБ РФ по Москве и Московской области. Кроме того, он согласован и зарегистрирован Росимуществом. Это позволяет завершить процедуру оформления земельно-правовых отношений, а именно передать федеральный земельный участок площадью 1,1 га в пользование УФСБ РФ по Москве и Московской области для проектирования и строительства жилого комплекса», — пояснил К. Тимофеев.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время ООО «РК-Строй», на которое возложены функции по завершению строительства жилого дома, возобновило строительно-монтажные работы на объекте в рамках процедуры консервации недостроенного объекта. На стройплощадке задействованы более 100 человек.
«СУ-155» через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вело в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам. При этом сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация отсутствовала. Первый из проблемных объектов «СУ-155» в Москве в районе Фили-Давыдково — введен в июле 2017 г.», — пояснили в пресс-службе.
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