В очереди за жильем стоят 2613 детей-сирот и более 105, тыс. молодых семей

По информации ведомства, в очереди состоит 2613 сирот. В 2018 году предусмотрено 723,35 млн руб., в том числе 200 млн на исполнение судебных решений, что позволит решить жилищную проблему 571 ребенка.

Также в очереди состоит 10 873 молодые семьи. В этом году на обеспечение их жильем предусмотрено 528,4 млн руб., что позволит улучшить жилищные условия 683 молодым семьям.

Кроме того, в очереди состоит 938 тружеников тыла. В текущем году в областном бюджете предусмотрено 100,75 млн руб. на квартиры 85 людям этой категории.

Завершается работа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). С 2008 по 2018 годы выделено из федерального бюджета 5,8 млрд руб., благодаря чему обеспечены квадратными метрами 5 231 ветеран войны. В этом году Самарской области выделено из государственной казны 7,8 млн руб., что позволит предоставить жилье пяти вдовам ветеранов ВОВ. Остаются без квартир 23 человека этой категории и один гражданин, награжденный знаком «Житель блокадного Ленинграда».