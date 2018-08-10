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В очереди за жильем стоят 2613 детей-сирот и более 105, тыс. молодых семей
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В очереди за жильем стоят 2613 детей-сирот и более 105, тыс. молодых семей 

Волга Ньюс 42 минуты назад
По информации ведомства, в очереди состоит 2613 сирот. В 2018 году предусмотрено 723,35 млн руб., в том числе 200 млн на исполнение судебных решений, что позволит решить жилищную проблему 571 ребенка.
Также в очереди состоит 10 873 молодые семьи. В этом году на обеспечение их жильем предусмотрено 528,4 млн руб., что позволит улучшить жилищные условия 683 молодым семьям.
Кроме того, в очереди состоит 938 тружеников тыла. В текущем году в областном бюджете предусмотрено 100,75 млн руб. на квартиры 85 людям этой категории.
Завершается работа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). С 2008 по 2018 годы выделено из федерального бюджета 5,8 млрд руб., благодаря чему обеспечены квадратными метрами 5 231 ветеран войны. В этом году Самарской области выделено из государственной казны 7,8 млн руб., что позволит предоставить жилье пяти вдовам ветеранов ВОВ. Остаются без квартир 23 человека этой категории и один гражданин, награжденный знаком «Житель блокадного Ленинграда».
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