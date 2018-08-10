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Почти 100 жителей Нестерова планируют отключить от света из-за долгов
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Почти 100 жителей Нестерова планируют отключить от света из-за долгов 

АиФ 25 минут назад
Фото: АиФ
Долги населения в районе на 1 июля составляют 10,1 млн руб., 2,5 млн из них должны 42 человека.
Наибольшая задолженность среди населённых пунктов Нестеровского района наблюдается в пос. Чернышевское (896,1 тыс. руб.), пос. Садовое (627,9 тыс. руб.), пос. Фурмановка (542,1 тыс. руб.).
«Мы настоятельно просит погасить долги. Тем, у кого нет возможности внести всю сумму для погашения задолженности единовременно, сбытовая компания предлагает заключить соглашение о реструктуризации долга», — говорят в компании.
Отметим, что с начала года в суд подано 68 исковых заявлений на выдачу судебных приказов на сумму более 1 млн руб.
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