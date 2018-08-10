Почти 100 жителей Нестерова планируют отключить от света из-за долгов

Долги населения в районе на 1 июля составляют 10,1 млн руб., 2,5 млн из них должны 42 человека.

Наибольшая задолженность среди населённых пунктов Нестеровского района наблюдается в пос. Чернышевское (896,1 тыс. руб.), пос. Садовое (627,9 тыс. руб.), пос. Фурмановка (542,1 тыс. руб.).

«Мы настоятельно просит погасить долги. Тем, у кого нет возможности внести всю сумму для погашения задолженности единовременно, сбытовая компания предлагает заключить соглашение о реструктуризации долга», — говорят в компании.

Отметим, что с начала года в суд подано 68 исковых заявлений на выдачу судебных приказов на сумму более 1 млн руб.