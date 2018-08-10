Саратовцы могут ездить в трамваях и троллейбусах за 17 рублей

Цены на проездные билеты в областном центре не менялись.

Напомним, с августа стоимость поездки в общественном транспорте выросла до 23 рублей наличными и 21 рубля при оплате картой.

Однако стоимость поездных было решено не увеличивать. Таким образом, в том числе льготные категории граждан могут продолжать пользоваться транспортом по старым ценам. Например, для студентов и школьников проездной на 50 поездок стоит по-прежнему 150 рублей.

Продажа проездных на август уже завершена, на сентябрь проездные начнут продавать с 25 августа.