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Саратовцы могут ездить в трамваях и троллейбусах за 17 рублей
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Саратовцы могут ездить в трамваях и троллейбусах за 17 рублей 

Новости Саратова 23 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Цены на проездные билеты в областном центре не менялись.
Напомним, с августа стоимость поездки в общественном транспорте выросла до 23 рублей наличными и 21 рубля при оплате картой.
Однако стоимость поездных было решено не увеличивать. Таким образом, в том числе льготные категории граждан могут продолжать пользоваться транспортом по старым ценам. Например, для студентов и школьников проездной на 50 поездок стоит по-прежнему 150 рублей.
Продажа проездных на август уже завершена, на сентябрь проездные начнут продавать с 25 августа.
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