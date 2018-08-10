111 жилых домов введено в эксплуатацию в Калининграде за 7 месяцев

План ввода жилья, утвержденный на 2018 год, к концу июля выполнен более чем на 40%, сообщил заместитель главы администрации, председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин

Наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Ленинградском районе (46,43%), меньше всего домов построено в Центральном районе (22,62%).

По словам председателя КАиС, проектом генерального плана Калининграда, рассчитанного до 2035 года, зарезервированы территории, предусматривающие возможности жилищного строительства объемом около 10 млн м2. За два десятилетия общий объем жилого фонда должен достичь почти 20 млн м2.