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AFI Development построит в Москве жилой квартал для «Метромаша»
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AFI Development построит в Москве жилой квартал для «Метромаша» 

РИА Недвижимость 35 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 10 авг — РИА Недвижимость. AFI Development начала строительство в Москве крупного жилого комплекса на территории промзоны в районе Тагильской улицы, сообщила газета «Ведомости».
Планируемая общая площадь ЖК «Сиреневый парк» составит около 500 тысяч квадратных метров. Площадь первой очереди составит 55 тысяч квадратных метров. Официальный инвестор проекта — АО «Метромаш», говорится в статье.
Как рассказал изданию представитель AFI, компания выступает fee-девелопером проекта. Это первый опыт работы компании в таком качестве.
По подсчетам опрошенных газетой экспертов, строительство жилого комплекса обойдется не менее чем в 30 миллиардов рублей.
Работающая в московском регионе AFI Development основана в 2001 году, принадлежит израильскому бизнесмену Льву Леваеву. В портфеле компании более 20 проектов коммерческой и жилой недвижимости общей стоимостью 1,4 миллиарда долларов. В том числе торговый центр «Афимолл» в «Москва-Сити».
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