AFI Development построит в Москве жилой квартал для «Метромаша»

МОСКВА, 10 авг — РИА Недвижимость. AFI Development начала строительство в Москве крупного жилого комплекса на территории промзоны в районе Тагильской улицы, сообщила газета «Ведомости»

Планируемая общая площадь ЖК «Сиреневый парк» составит около 500 тысяч квадратных метров. Площадь первой очереди составит 55 тысяч квадратных метров. Официальный инвестор проекта — АО «Метромаш», говорится в статье.

Как рассказал изданию представитель AFI, компания выступает fee-девелопером проекта. Это первый опыт работы компании в таком качестве.

По подсчетам опрошенных газетой экспертов, строительство жилого комплекса обойдется не менее чем в 30 миллиардов рублей.