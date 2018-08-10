Рассчитаются с долгами: мэрия Самары хочет взять несколько кредитов на 2 миллиарда рублей

Администрация планирует получить кредит под минимальную процентную ставку — 8%

Чиновники областной столицы ищут банки, которые предоставят городу четыре крупных кредита. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Каждая из линий займов рассчитана на 500 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма долговых обязательств мэрии будет составлять 2 миллиарда рублей. Чиновники собираются выплатить деньги за 730 дней.

При этом администрация рассчитывает на минимальную процентную ставку по кредиту — 8%. В таком случае банки получат от мэрии 320 миллионов рублей прибыли.

— Кредит будет потрачен на финансирование дефицита бюджета и погашения долговых обязательств, — говорится на сайте госзакупок.