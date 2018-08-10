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Законодательство для ЖСК ужесточат
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Законодательство для ЖСК ужесточат 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России уточнят особенности банкротства жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), соответствующий законопроект разработал Минстрой, пишет газета «Известия».
Инициативой расширяется перечень лиц, которых можно привлечь к ответственности за банкротство кооператива, а также нацелен на предотвращение возможных мошеннических схем застройщиков. Изменения планируется внести в закон о долевом строительстве (214-ФЗ).
Согласно документу, кредитор будет вправе предъявить требования о возмещении невыплаченных взносов еще и лицам, которые прекратили свое членство в кооперативе в течение полугода до даты подачи заявления о признании ЖСК банкротом. Также предлагается привлекать к ответственности людей, выполнявших руководящие функции.
Ранее Минстрой России разработал проект закона, определяющий сумму затрат застройщиков при возведении домов с участием средств дольщиков.
Документ определяет распределение затрат застройщиков при реализации любых проектов с привлечением средств дольщиков. В частности, размер платежей по каждому из них устанавливается исходя из общей стоимости возводимых многоквартирных домов и других построек. Они рассчитываются пропорционально общей сумме платежа по заключённому договору.
В конце июля Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушения при долевом строительстве.
За нарушение чиновниками порядка, способов, сроков или размещения информации ЕИС введены штрафы от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц штрафы составят от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.
За повторное нарушение штрафы для чиновников составят уже 40-80 тысяч рублей, а для юрлиц — 200-400 тысяч рублей. Также в отношении должностных лиц предусматривается дисквалификация от одного года до трёх лет.
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