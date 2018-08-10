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Более 10 объектов капстроительства ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы в январе-июле
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Более 10 объектов капстроительства ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы в январе-июле 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 10 объектов капительного строительства ввели в эксплуатацию на юго-западе столицы в январе-июле 2018 г., сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзора).
«За семь месяцев 2018 г. на юго-западе Москвы введено в эксплуатацию 11 объектов капитального строительства общей площадью более 196 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.
Уточняется, что среди сданных объектов: жилые дома, дошкольное образовательное учреждение, приют для бездомных животных, храмовый комплекс православной церкви, Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. Пирогова» и другие.
«С начала 2018 г. специалисты Мосгосстройнадзора провели 352 проверки объектов, строящихся на территории Юго-Западного округа», — пояснили в пресс-службе.
В комитете отметили, что среди проверенных объектов: жилые комплексы на ул. Старокрымская, вл. 13, ул. Феодосийская, вл. 9, ул. Поляны, пересечение с ул. Скобелевская, учебный корпус Московского университета МВД России на ул. Академика Волгина и другие.
«На проверенных объектах в общей сложности выявлено 398 нарушений, в том числе по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками. Участникам строительства выдано 227 предписаний об устранении нарушений, оформлено 208 протоколов об административных правонарушениях в области строительства с наложением штрафных санкций на сумму 12,95 млн руб.», — уточнили в пресс-службе.
Добавляется, что для участия в проверках регулярно привлекаются специализированные лаборатории Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). Большинство нарушений устранено оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки. Остальные нарушения находятся на контроле Мосгосстройнадзора в соответствии со сроками, установленными в предписаниях.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор отслеживает качество строительно-монтажных работ. На контроле комитета на юго-западе столицы находится 116 объектов общей площадью 2,65 млн кв. м. Согласно общей тенденции по снижению административных барьеров в строительстве, количество проверок Мосгосстройнадзор в этом году уменьшил. Вместе с тем контроль за качеством работ не ослабевает и остается по-прежнему на высоком уровне», — цитирует пресс-служба председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.
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