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Краснодарский ветеран остался без квартиры из‐за займа в 300 тысяч
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Краснодарский ветеран остался без квартиры из‐за займа в 300 тысяч 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
55‐летний ветеран Афганской войны и участник боевых действий в Чечне Сергей Бухтияров остался без единственного жилья из‐за кредита в 300 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт RT.
Двухкомнатную квартиру в Кореновске (Краснодарский край) мужчина получил от Министерства обороны в 1995 году. В 2006 он приватизировал жилплощадь. А через семь лет Сергею срочно понадобились деньги. Тогда ветеран связался с местным бизнесменом Петром Шрамко, выдававшим микрозаймы. Предприниматель обещал сделать все через банк и нотариальную контору. Однако поручителя найти не удалось, а деньги пострадавшему были очень нужны.
Известно, что подозреваемый рассказывал своим клиентам об отсутствии у него полномочий на заключение договора займа. Поэтому предлагал подписать договор купли-продажи и договор аренды жилья с правом выкупа.
Так, Сергей Бухтияров переоформил свою квартиру на Шрамко. В течение года ветеран платил арендную плату. Таким образом он якобы гасил проценты по займу. Кроме того, Сергей подписал в нотариальной конторе генеральную доверенность на квартиру. При этом, по его словам, о таких действиях они с Петром заранее не договаривались. Оригинал свидетельства о собственности лежал у кредитора, а у потерпевшего — дубликат.
Полгода ветеран платил за кредит по 21 600 рублей в месяц. После он узнал о переоформлении квартиры на другого человека. Петр Шрамко перестал отвечать на мобильный.
В 2014 году районный суд города Кореновска отказался признавать сделку недействительной. По словам супруги пострадавшего, доверенность была подписана чужой рукой. Первые заседания прошли без участия ветерана из-за его отъезда. В итоге суд ему отказал.
Шрамко потребовал возвращения долга в размере 550 тысяч рублей. Такой суммы у семьи не было. Банки отказали ветерану, сославшись на то, что недвижимости у семьи к тому моменту уже не было.
Предприниматель начал угрожал мужчине. Поэтому Сергей Бухтияров подписал мировое соглашение. Ему пришлось это сделать несмотря на то, что стоимость квартиры оценивалась по меньшей мере в 1,7 миллиона рублей. В сентябре 2015 года злоумышленник сменил замки в помещении. Так семья с несовершеннолетним ребенком оказалась на улице.
В конце июня 2018 года все пострадавшие от действий Шрамко обратились в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Проводится проверка.
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