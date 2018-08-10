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ЦБ в среду купил вдвое меньше валюты для Минфина
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ЦБ в среду купил вдвое меньше валюты для Минфина 

Прайм 45 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчетами 9 августа составил 8,4 миллиарда рублей, что вдвое меньше планового объема, следует из данных на сайте регулятора.
Минфин анонсировал планы с 7 августа по 6 сентября покупать на внутреннем рынке валюту на 16,7 миллиарда рублей в день. Суммарно на эти цели предполагается направить рекордные 383,2 миллиарда рублей. В предыдущий период, с 6 июля по 6 августа, был анонсирован объем покупок в 15,8 миллиарда рублей в день (суммарно 347,7 миллиарда рублей).
ЦБ использует для этих операций сделки с расчетами «завтра», то есть на следующий торговый день. Таким образом, в пятницу были раскрыты данные о покупках валюты в среду. В тот день курсы доллара и евро к рублю подскочили на фоне панических покупок валюты из-за роста санкционных рисков.
Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.
Как отмечает ЦБ, фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений.
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