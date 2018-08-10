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Центробанк купил для Минфина в среду вдвое меньше валюты, чем днем ранее
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Центробанк купил для Минфина в среду вдвое меньше валюты, чем днем ранее 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Прайм
Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчетами 9 августа составил 8,4 млрд рублей, что вдвое меньше планового объема, следует из данных на сайте регулятора.
Как отмечает ПРАЙМ, Минфин анонсировал планы с 7 августа по 6 сентября покупать на внутреннем рынке валюту на 16,7 млрд рублей в день. Суммарно на эти цели предполагается направить рекордные 383,2 млрд рублей. В предыдущий период (с 6 июля по 6 августа) был анонсирован объем покупок в 15,8 млрд рублей в день (суммарно 347,7 млрд рублей).
ЦБ использует для этих операций сделки с расчетами «завтра», то есть на следующий торговый день. Таким образом, в пятницу были раскрыты данные о покупках валюты в среду. В тот день курсы доллара и евро к рублю подскочили на фоне панических покупок валюты из-за роста санкционных рисков.
Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.
Как отмечает ЦБ, фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений.
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