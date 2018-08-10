ДОМ.РФ купит у «РГ-Девелопмент» столичный жилой комплекс под арендное жилье

Единый реестр застройщиков: последние новости

ДОМ.РФ и «Роскап» запустили программу по рефинансированию ипотеки для дольщиков Urban Group

Половина элитного жилья не поступает в открытую продажу: в этом сегменте и так наблюдается бум

Владимир Якушев: Нацпроект «Жилье и городская среда» предстоит скоординировать с регионами и муниципалитетами