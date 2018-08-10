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ДОМ.РФ купит у «РГ-Девелопмент» столичный жилой комплекс под арендное жилье
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ДОМ.РФ купит у «РГ-Девелопмент» столичный жилой комплекс под арендное жилье 

Единый реестр застройщиков 51 минуту назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Эти планы в четверг обсуждались на заседании наблюдательного совета госкорпорации. Фото: www.rg-gorodpole.ru ДОМ.РФ рассматривает возможность сотрудничества с компанией «РГ-Девелопмент» по созданию проекта современного арендного жилья, сообщили в ДОМ. РФ, пишет РБК. По данным РИА, речь идет о ЖК «Родной город. Октябрьское поле» общей площадью 77 тыс. кв. м, расположенном на северо-западе Москвы по адресу: ул. Берзарина, вл. 30 (на фото). Как уточняет агентство, в повестку заседания набсовета также был включен вопрос об условиях финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда на базе строящегося ЖК «Сердце столицы» компании ДОСТРОЙ. Однако в итоге этот вопрос был снят с рассмотрения. Фото: www.ree-m2.ru Напомним, что развитие рынка аренды жилья — одно из приоритетных направлений в деятельности госкорпорации. В мае 2016 года Президент России Владимир Путин поручил Правительству, органам исполнительной власти регионов и АИЖК (ныне ДОМ.РФ) запустить пилотные проекты по строительству жилья и апартаментов для коммерческого найма. Задача — вывести рынок арендного жилья из «тени» и защитить интересы его участников. В 2016 году АИЖК в проекты арендного жилья составил 13,5 млрд руб. Пилотный арендный комплекс компания реализовала в московском МФК «Лайнер» на Ходынском поле. С этой же целью агентство приобрело пул квартир в столичных ЖК Match Point и ЖК «Символ». В 2017 году АИЖК выкупило у группы ГК ТЭН квартиры в ЖК «Парк Легенд» для сдачи в аренду. Позже банк ВТБ совместно с АИЖК инвестировал в строительство 85 тыс. кв. м арендного жилья в столице 16 млрд руб. До конца 2020 года ДОМ.РФ планирует вложить в создание фонда арендного жилья 65 млрд руб.
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