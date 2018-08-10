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Росреестр сообщил о рекордном росте спроса на столичное жилье в этом году
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Росреестр сообщил о рекордном росте спроса на столичное жилье в этом году 

Ведомости 51 минуту назад
Фото: Ведомости
В июле 2018 г. число зарегистрированных в Москве сделок по ипотеке выросло на 74,5% относительно июля 2017 г. (3672 сделки), говорится в сообщении столичного Росреестра. Так, в прошлом месяце ведомство зарегистрировало 8693 ипотечные сделки. Это также на 17% больше, чем в июне (7425).
Всего по данным Росреестра, с января по июль зафиксировано 46 562 ипотечные сделки против 26 690 за аналогичный период годом ранее.
Рынок долевого строительства тоже продолжил рост. За семь месяцев текущего года в Москве зарегистрировано 53 617 договоров долевого участия, тогда как в прошлом году за такой же период было заключено на 47% меньше — 36 367. При этом в июле 2018 г. было заключено рекордное количество таких договоров: 8570 ДДУ, что на 14,5% больше, чем месяцем ранее (7481), и на 64% больше, чем в июле прошлого года (5232).
Рост спроса не обошел и вторичный рынок столицы. С начала года в Москве зафиксировано 81 482 сделки со вторичным жильем, что на 25% больше, чем за первые семь месяцев 2017 г. (64 900 сделок).
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