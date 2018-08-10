Более 260 встреч с дольщиками провели в Подмосковье с начала года

В специальном управлении по организации завершения строительства проблемных объектов, созданном в Подмосковье, с начала года провели более 260 встреч с участниками долевого строительства, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В ежедневном режиме проводится работа по информированию инициативных групп граждан, в том числе в специально созданных чатах, о текущей ситуации на объектах.

«С начала 2018 года сотрудниками управления проведено более 260 встреч с участниками долевого строительства — свыше 200 встреч прошли в Минстрое Московской области, состоялось 62 выезда на объекты», — говорится в сообщении.

К участию во встречах также приглашается инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области, представители компаний-застройщиков, администраций муниципальных образований.

В ходе проводимой работы ведется информирование граждан-соинвесторов о ходе завершения строительства объектов, разъясняются правовые механизмы поиска и привлечения нового инвестора, права участников долевого строительства, в соответствии с 214-ФЗ.

«Сотрудники профильного управления ведомства детально знают ситуацию по каждому адресу, по каждому дому. Каждый объект мы сопровождаем в ручном режиме, стремимся найти наиболее подходящее решение», — отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев