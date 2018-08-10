Ещё
Более 260 встреч с дольщиками провели в Подмосковье с начала года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.60
$
66.62
76.46
76.89
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
71.68
+0.15 Золото
1206.77
–0.16 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1461
–0.0194
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Более 260 встреч с дольщиками провели в Подмосковье с начала года 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
В специальном управлении по организации завершения строительства проблемных объектов, созданном в Подмосковье, с начала года провели более 260 встреч с участниками долевого строительства, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
В ежедневном режиме проводится работа по информированию инициативных групп граждан, в том числе в специально созданных чатах, о текущей ситуации на объектах.
«С начала 2018 года сотрудниками управления проведено более 260 встреч с участниками долевого строительства — свыше 200 встреч прошли в Минстрое Московской области, состоялось 62 выезда на объекты», — говорится в сообщении.
К участию во встречах также приглашается инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области, представители компаний-застройщиков, администраций муниципальных образований.
В ходе проводимой работы ведется информирование граждан-соинвесторов о ходе завершения строительства объектов, разъясняются правовые механизмы поиска и привлечения нового инвестора, права участников долевого строительства, в соответствии с 214-ФЗ.
«Сотрудники профильного управления ведомства детально знают ситуацию по каждому адресу, по каждому дому. Каждый объект мы сопровождаем в ручном режиме, стремимся найти наиболее подходящее решение», — отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
В результате проводимой правительством Московской области комплексной работы по защите прав и законных интересов участников долевого строительства с начала года вручены ключи уже около 3 тысячам граждан. До конца года еще 7 тысяч дольщиков справят новоселье.
РИАМО: последние новости
Власти Подмосковья продолжат помогать обманутым дольщикам Свыше 350 тыс кв м соцобъектов построили в новой Москве за 6 лет Жители 40 пятиэтажек Москвы получат новое жилье по программе реновации в 2018 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионерам запретят продавать квартиры272
ЦБ прокомментировал падение рубля113
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться600
Стоит ли срочно покупать доллары47
Российские банкоматы оказались под угрозой9
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
00:46
ЦБ прокомментировал падение рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
04:44
Стоит ли срочно покупать доллары
Личный счет
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение