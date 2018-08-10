Ещё
Фондовый рынок России открылся падением
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.60
$
66.62
76.46
76.89
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
71.88
–0.32 Золото
1206.77
–0.16 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1461
–0.0194
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Фондовый рынок России открылся падением 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 1,2% и составил 2281,93 пункта.
Индекс РТС просел на 2,3%, до 1072,48 пункта.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут.
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,01%, составив $66,82 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,11% — до $72,15 за баррель.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 3 руб., до 76,82 руб., курс доллара увеличился на 2,69 руб., до 66,28 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 2,83 коп., составив 71,02 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Газета.Ru: последние новости
Минстрой не видит предпосылок для появления "пузыря" на рынке ипотеки ЦБ: чистый отток капитала из России вырос в 2,5 раза Индексы РТС опустился ниже 1100 пунктов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионерам запретят продавать квартиры266
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться595
ЦБ прокомментировал падение рубля87
Российские банкоматы оказались под угрозой9
Стоит ли срочно покупать доллары47
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
00:46
ЦБ прокомментировал падение рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
04:44
Стоит ли срочно покупать доллары
Личный счет
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение