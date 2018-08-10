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На Кубани задолженность по налогам в I полугодии 2018 г. сократилась на 22,3%
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На Кубани задолженность по налогам в I полугодии 2018 г. сократилась на 22,3% 

Деловая газета. Юг 29 минут назад
Фото: Деловая газета.Юг
Задолженность по налогам в Краснодарском крае в первом полугодии 2018 года уменьшилась на 2,2 млрд рублей, или 22,3%, об этом в интервью «Интерфакс-Юг» сообщил вице-губернатор региона Игорь Галась.
«Сейчас достаточно эффективно работает основной администратор доходов — налоговая служба. Совместно с муниципальными властями налоговики слаженно и четко занимаются контролем поступления доходов, взысканием недоимки. За 6 месяцев этого года недоимка сократилась на 2,2 млрд рублей, или 22,3%», — сказал Галась.
Он уточнил, что наиболее значительное снижение отмечается по транспортному налогу с физических лиц. Недоимка по этому налогу сократилась на 37%, или 1,6 млрд рублей. Долг по земельному налогу с физических лиц было уменьшился на 33,8%, или 0,6 млрд рублей, а налогу на имущество физических лиц — на 36,7%, или 0,4 млрд рублей.
По словам заместителя главы региона, доходы консолидированного бюджета Кубани на 31 июля составили более 156,4 млрд рублей, или 61,5% к годовому бюджетному назначению.
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