Темп строительства жилья в Новосибирской области уступает прошлогоднему

За семь месяцев 2018 года в Новосибирской области сдано в эксплуатацию 659,7 тыс. кв. м жилья. Такие данные на своем сайте привело областное Министерство строительства

По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель немного снизился и составил 97,9%. Между тем, по итогам первого полугодия результат 2018 года опережал результат 2017-го. Но четко определить тенденцию пока невозможно. Результаты отдельных месяцев и кварталов то превышают, то не дотягивают до результатов аналогичных периодов прошлого года.

В областном центре картина более определенная. Здесь отрасль по-прежнему находится в кризисе. За январь-июль 2018 года в Новосибирске сдано только 292,6 тыс. кв. м жилья. Это составляет 71,4% к аналогичному периоду прошлого года. Всего в городе введено в эксплуатацию 4 637 квартир.

Среди субъектов Российской Федерации по объемам жилищного строительства Новосибирская область занимает 11-е место. В Сибирском федеральном округе регион остается лидером. Как сообщали Sibnovosti.ru, в первом полугодии 2018 года в Сибирском федеральном округе было построено 2,74 млн кв. м жилья. Это на 4,2% больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года.