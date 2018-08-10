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Темп строительства жилья в Новосибирской области уступает прошлогоднему
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Темп строительства жилья в Новосибирской области уступает прошлогоднему 

sibnovosti.ru 32 минуты назад
Фото: sibnovosti.ru
За семь месяцев 2018 года в Новосибирской области сдано в эксплуатацию 659,7 тыс. кв. м жилья. Такие данные на своем сайте привело областное Министерство строительства.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель немного снизился и составил 97,9%. Между тем, по итогам первого полугодия результат 2018 года опережал результат 2017-го. Но четко определить тенденцию пока невозможно. Результаты отдельных месяцев и кварталов то превышают, то не дотягивают до результатов аналогичных периодов прошлого года.
В областном центре картина более определенная. Здесь отрасль по-прежнему находится в кризисе. За январь-июль 2018 года в Новосибирске сдано только 292,6 тыс. кв. м жилья. Это составляет 71,4% к аналогичному периоду прошлого года. Всего в городе введено в эксплуатацию 4 637 квартир.
Среди субъектов Российской Федерации по объемам жилищного строительства Новосибирская область занимает 11-е место. В Сибирском федеральном округе регион остается лидером. Как сообщали Sibnovosti.ru, в первом полугодии 2018 года в Сибирском федеральном округе было построено 2,74 млн кв. м жилья. Это на 4,2% больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года.
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