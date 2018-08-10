Банк России высказался о ситуации на финансовом рынке 

По словам представителей Банка России, ситуация на финансовом рынке развивается по естественному сценарию, позиции рубля поддерживает значительная продажа экспортной валютной выручки, сообщает в пятницу Газета.ru.
«Повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках», — говорится в материале.
Позиции рубля поддерживает значительная продажа экспортной валютной выручки.
При этом в Центральном банке отметили, что располагают достаточным количеством инструментов для предотвращения угрозы финансовой стабильности.
Ранее курс доллара превысил отметку в 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года.