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Банк России высказался о ситуации на финансовом рынке
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Банк России высказался о ситуации на финансовом рынке 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
По словам представителей Банка России, ситуация на финансовом рынке развивается по естественному сценарию, позиции рубля поддерживает значительная продажа экспортной валютной выручки, сообщает в пятницу Газета.ru.
«Повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках», — говорится в материале.
Позиции рубля поддерживает значительная продажа экспортной валютной выручки.
При этом в Центральном банке отметили, что располагают достаточным количеством инструментов для предотвращения угрозы финансовой стабильности.
Ранее курс доллара превысил отметку в 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года.
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