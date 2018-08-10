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Лучшие проекты планировок стандартного жилья выберут будущие покупатели
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Лучшие проекты планировок стандартного жилья выберут будущие покупатели 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
На сайте конкурс-дом.рф стартовало народное голосование по проектам решений планировок стандартного жилья и жилой застройки в рамках Открытого международного архитектурного конкурса.
На конкурс было подано 695 проектов домов в 133 заявках из 37 стран, в том числе из России, Испании, Великобритании, Бразилии, США, Китая, Австралии.
Народное голосование продлится до 16 августа. Доступна для скачивания подробная информация о каждом из проектов, включая планшеты и альбомы конкурсантов. Лидеры народного голосования автоматически пройдут во второй тур и примут участие в выставке проектов.
В конкурсной заявке каждый из участников мог предложить планировочные решения для квартир в среднем и увеличенном размерах в соответствии с типологией жилого помещения: квартира-студия — 25 и 30 кв. м, квартира с 1 спальней — 45 и 50 кв. м, а также 65 и 70 кв. м, квартира с 2 спальнями — 85 и 90 кв. м, квартира с тремя спальнями — 105 и 110 кв. м. Для размещения квартир было предложено четыре типа зданий: малоквартирный жилой дом, секционный дом, галерейный дом, многоэтажная башня.
После завершения народного голосования начнется этап работы международного жюри, которое выберет 20 финалистов. Итоги конкурса будут подведены в конце года.
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