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ЦБ может ограничить покупку валюты для Минфина
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ЦБ может ограничить покупку валюты для Минфина 

Саминвестор 2 часа назад
Сегодня, 10 августа 2018 года, Центробанк РФ сообщил, что может скорректировать ежедневный объём покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила для ограничения волатильности на валютном рынке.
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