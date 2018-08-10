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В Ряжске выставили на аукцион поликлинику с участком
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В Ряжске выставили на аукцион поликлинику с участком
АиФ Рязань
40 минут назад
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АиФ Рязань
В Ряжске выставили на аукцион поликлинику
РЖД
, сообщает СРБ. Здание общей площадью 1 121 кв. метр вместе с участком в 1 848 кв. метров оценивается в сумму не менее 3 млн 410 тыс. рублей. Минимальная цена лота — чуть более 2 млн 728 тыс. рублей.
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