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В Ряжске выставили на аукцион поликлинику с участком
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В Ряжске выставили на аукцион поликлинику с участком 

АиФ Рязань 40 минут назад
Фото: АиФ Рязань
В Ряжске выставили на аукцион поликлинику РЖД, сообщает СРБ. Здание общей площадью 1 121 кв. метр вместе с участком в 1 848 кв. метров оценивается в сумму не менее 3 млн 410 тыс. рублей. Минимальная цена лота — чуть более 2 млн 728 тыс. рублей.
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