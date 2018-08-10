Более 130 заявок подали на конкурс на разработку альтернативных планировок стандартного жилья

Более 130 заявок подали на открытый международный архитектурный конкурс на разработку альтернативных планировок стандартного жилья, сообщили в пресс-службе КБ «Стрелка», которое выступает оператором конкурса.

«Завершился прием заявок для участия в открытом международном архитектурном конкурсе на разработку альтернативных планировок стандартного жилья. На конкурс было подано 695 проектов домов в 133 заявках из 37 стран, в том числе из России, Испании, Великобритании, Бразилии, США, Китая, Австралии. Сегодня на сайте конкурс-дом.рф. Стартовало народное голосование. Конкурс проводится Минстроем России и Дом.РФ при поддержке правительства РФ . Оператором конкурса выступает КБ «Стрелка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что цель конкурса — разработать типологию планировочных решений квартир среднего и увеличенного размера для стандартного жилья, отвечающего современным требованиям к обеспечению комфорта и безопасности жилой среды и выполненного с применением передовых строительных технологий. Перед участниками конкурса стояла задача сформировать оптимальные планировочные решения, которые будут легко адаптироваться к запросам пользователей, различным климатическим условиям России, а также к изменениям, вносимым на этапе строительства. В основу технического задания вошли положения стандартов комплексного развития территорий, который сейчас разрабатываются Дом.РФ и КБ «Стрелка».

«Народное голосование продлится до 16 августа. Доступна для скачивания подробная информация о каждом из проектов, включая планшеты и альбомы конкурсантов. Лидеры народного голосования автоматически пройдут во второй тур и примут участие в выставке проектов», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в конкурсной заявке каждый из участников мог предложить планировочные решения для квартир в среднем и увеличенном размерах в соответствии с типологией жилого помещения: квартира-студия — 25 и 30 кв. м, квартира с одной спальней — 45 и 50 кв. м, а также 65 и 70 кв. м, квартира с двумя спальнями — 85 и 90 кв. м, квартира с тремя спальнями — 105 и 110 кв. м. Для размещения квартир было предложено четыре типа зданий: малоквартирный жилой дом, секционный дом, галерейный дом, многоэтажная башня. Конкурсные предложения должны быть основаны на принципах адаптивности, функционального зонирования, продуманного баланса помещений и экономической целесообразности.

«После завершения народного голосования начнется этап работы международного жюри, среди участников которого архитектор и градостроитель, куратор выставки АРХ Москва и Московской архитектурной биеннале Барт Голдхоорн и президент Королевского института голландских архитекторов (BNA), член попечительского совета Гронингенского музея Натали Де Врис, архитектор, преподаватель Швейцарской высшей технической школы, обладатель Золотого льва Венецианской биеннале 2018 Алессандро Боссхард», — добавили в пресс-службе. Первый тур голосования жюри пройдет в online-формате, во втором туре — очной выставке — жюри выберет 20 финалистов, которые впоследствии будут дорабатывать свои проекты. На этом этапе каждый финалист получит вознаграждение в размере 1 млн руб. В ноябре 2018 г. участники представят финальные концепции, доработанные с учетом рекомендаций жюри. Итоги конкурса будут подведены в конце года: до пяти проектов получат по 2 млн руб., до пяти проектов — по 1,5 млн руб., до десяти проектов — по 1 млн руб.