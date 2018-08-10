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Во Франции дорожает курортное жилье
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Во Франции дорожает курортное жилье 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
По данным Палаты нотариусов Франции, несмотря на то, что Лазурный берег остается самым дорогим направлением после Парижа, на Атлантическом побережье тоже есть свои эксклюзивные регионы, пишет French-Property.com. На вершине рейтинга находится лагуна Аркашон, где добывают устрицы. На местном курорте Леж-Кап-Ферре средняя стоимость частных домов достигает €700 000, а квартиры оцениваются в €7000 за «квадрат». В самом городке Аркашон апартаменты в среднем стоят €5170 за кв.м, а частные дома — более €500 000. В Биаррице дома обходятся в среднем в €583 000, а на нормандском курорте Довиль — в €334 000, еще дальше на север в престижном Туке — в €500 000. В то же время за пределами регионов для состоятельных покупателей в большинстве прибрежных городов Франции жилье гораздо более доступно по цене. За пределами региона Прованс-Альпы-Лазурный берег в основном цены варьируются от €170 000 до €250 000. Зато на Лазурном берегу придется раскошелиться в среднем до €400 000. Что касается динамики цен, то за год к марту 2018 года она была в целом положительной. Частные дома в Сан-Пьер-д`Олерон подорожали за этот период на 22%, в Леж-Кап-Ферре — на 17%, в Руайане — на 16%, в Сен-Мало — на 15%, в Йере — на 13%, в Агде — на 12% и в Биаррице — на 10%. Квартиры в Аркашоне выросли в цене за соответствующий период на 10%, в Сен-Мало — на 9%, в Ле-Сабль-д`Олоне — на 6%. В то же время квартиры в некоторых регионах подешевели, например, в Шербур-Октевиле — на 6%, в Сен-Рафаэле — на 3%, в Дюнкерке — на 3% и в Грюиссане — на 2%. А частные дома упали в цене на 8% в Ла Боле, на 5% — в Сан-Рафаэле, на 3,4% — в Кане-ан-Руссийоне и на 2% — в Бискарроссе.
Читайте наш материал о процедуре приобретения недвижимости во Франции.
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