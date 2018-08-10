Во Франции дорожает курортное жилье

По данным Палаты нотариусов Франции, несмотря на то, что Лазурный берег остается самым дорогим направлением после Парижа, на Атлантическом побережье тоже есть свои эксклюзивные регионы, пишет French-Property.com. На вершине рейтинга находится лагуна Аркашон, где добывают устрицы. На местном курорте Леж-Кап-Ферре средняя стоимость частных домов достигает €700 000, а квартиры оцениваются в €7000 за «квадрат». В самом городке Аркашон апартаменты в среднем стоят €5170 за кв.м, а частные дома — более €500 000. В Биаррице дома обходятся в среднем в €583 000, а на нормандском курорте Довиль — в €334 000, еще дальше на север в престижном Туке — в €500 000. В то же время за пределами регионов для состоятельных покупателей в большинстве прибрежных городов Франции жилье гораздо более доступно по цене. За пределами региона Прованс-Альпы-Лазурный берег в основном цены варьируются от €170 000 до €250 000. Зато на Лазурном берегу придется раскошелиться в среднем до €400 000. Что касается динамики цен, то за год к марту 2018 года она была в целом положительной. Частные дома в Сан-Пьер-д`Олерон подорожали за этот период на 22%, в Леж-Кап-Ферре — на 17%, в Руайане — на 16%, в Сен-Мало — на 15%, в Йере — на 13%, в Агде — на 12% и в Биаррице — на 10%. Квартиры в Аркашоне выросли в цене за соответствующий период на 10%, в Сен-Мало — на 9%, в Ле-Сабль-д`Олоне — на 6%. В то же время квартиры в некоторых регионах подешевели, например, в Шербур-Октевиле — на 6%, в Сен-Рафаэле — на 3%, в Дюнкерке — на 3% и в Грюиссане — на 2%. А частные дома упали в цене на 8% в Ла Боле, на 5% — в Сан-Рафаэле, на 3,4% — в Кане-ан-Руссийоне и на 2% — в Бискарроссе.

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