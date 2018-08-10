Названа сумма, которую россияне спустили на покупку машин за полгода

Аналитики подсчитали, какой объём денежных средств потратили россияне на покупку новых автомобилей за I половину 2018 года. Результаты исследования опубликовало аналитическое агентство «Автостат».

По оценке аналитиков, за первые шесть месяцев 2018 года жители страны спустили на пополнение своего автопарка 1 трлн 94 млрд рублей, что почти на четверть (+23%) превышает результат годичной давности. Более 90% из указанного объёма средств потрачено на модели иностранных брендов (990 млрд рублей). На этом фоне сумма, потраченная на отечественные легковушки, выглядит ничтожной — 10% или 104 млрд рублей.

Из производителей автомобилей наибольшую сумму получил южнокорейский бренд Kia — 134 млрд рублей. Это на 45% больше, чем в I полугодии 2017 года. За ним следуют японская Toyota (115 млрд руб. ; +15%) и отечественная «Лада» (98 млрд руб. ; +30%). Помимо указанных брендов в топ-5 по объёмам полученных средств попали также Hyundai (97 млрд руб. ; +32%) и Mercedes-Benz (77 млрд руб. ; +7%). В общей сложности на первые пять производителей приходится без малого половина потраченного россиянами денежного объёма (48%).

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