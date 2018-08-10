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Арбитраж встал на сторону застройщика в спорах с мэрией Саратова
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Арбитраж встал на сторону застройщика в спорах с мэрией Саратова 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел дело по исковому заявлению городской мэрии к ООО «Саринвестстрой». Об этом сообщает пресс-служба суда.
Согласно материалам дела, в 2014 году между застройщиком и администрацией города был заключен договор аренды участка площадью 8 тысяч квадратных метров под застройку высотного многоквартирного дома. По мнению мэрии, поскольку арендуемый участок не используется компанией в целях строительства более 3 лет, администрация имеет право досрочно расторгнуть договор аренды.
В материалах говорится, что в апреле текущего года министерство строительства и ЖКХ региона выдало обществу заключение о проектной декларации на строительство многоквартирного дома.
«28 апреля 2018 года на государственную регистрацию был сдан первый договор о долевом участии в строительстве № 1 от 20.04.2018 с Ховриным Ю. О. После получения разрешения на строительство обществом был осуществлен комплекс подготовительных мероприятий и работ для создания нового объекта, понесены затраты, связанные с освоением земельного участка, что указывает на начало строительства объекта. ООО «Саринвестстрой» приступило к производству строительно-монтажных работ на объекте, где было установлено свайное поле», — говорится в сообщении.
Таким образом, суд пришел к выводу, что застройщик осваивает земельный участок в соответствии с видом его разрешенного использования и договором аренды. Кроме того, договором аренды конкретные сроки освоения земельного участка не предусмотрены. При этом, срок действия договора аренды составляет 49 лет. В удовлетворении исковых требований судом отказано.
Фото: Е. Поторочин/ФедералПресс
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