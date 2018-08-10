МЭА повысило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году до 1,5 млн баррелей в сутки 

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2019 году на уровне 1,5 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в ежемесячном докладе агентства.
В предыдущем докладе агентство прогнозировало рост спроса в 2019 году на уровне 1,4 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз скорректирован на 100 тыс. баррелей в сутки в сторону повышения.
МЭА ожидает, что спрос на нефть в 2019 году составит 100,7 млн баррелей в сутки.
При этом организация ожидает спрос на нефть в 2018 году на уровне 99,2 млн баррелей в сутки. Рост спроса по итогам года, согласно прогнозу, составит 1,4 млн баррелей в сутки.
По итогам 2017 года МЭА оценило рост мирового спроса на нефть в 1,4 млн баррелей в сутки. Согласно данным МЭА, спрос на нефть в мире в 2017 году составил 97,8 млн баррелей в сутки.