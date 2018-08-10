МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,4 млн баррелей в сутки

Об этом говорится в ежемесячном докладе агентства.

В предыдущем докладе агентство также прогнозировало рост спроса в 2018 году на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.

Организация ожидает спрос на нефть в 2018 году на уровне 99,2 млн баррелей в сутки.

При этом МЭА повысило прогноз спроса на нефть в IV квартале 2018 года до 100,2 млн баррелей в сутки. В предыдущем докладе оценка составляла 100 млн баррелей в сутки.

По итогам 2017 года МЭА оценило рост мирового спроса на нефть в 1,4 млн баррелей в сутки. Согласно данным МЭА, спрос на нефть в мире в 2017 году составил 97,8 млн баррелей в сутки. В 2016 году спрос на нефть в мире составлял 96,4 млн баррелей в сутки.