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МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,4 млн баррелей в сутки
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МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,4 млн баррелей в сутки 

Rambler News Service 39 минут назад
Об этом говорится в ежемесячном докладе агентства.
В предыдущем докладе агентство также прогнозировало рост спроса в 2018 году на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.
Организация ожидает спрос на нефть в 2018 году на уровне 99,2 млн баррелей в сутки.
При этом МЭА повысило прогноз спроса на нефть в IV квартале 2018 года до 100,2 млн баррелей в сутки. В предыдущем докладе оценка составляла 100 млн баррелей в сутки.
По итогам 2017 года МЭА оценило рост мирового спроса на нефть в 1,4 млн баррелей в сутки. Согласно данным МЭА, спрос на нефть в мире в 2017 году составил 97,8 млн баррелей в сутки. В 2016 году спрос на нефть в мире составлял 96,4 млн баррелей в сутки.
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