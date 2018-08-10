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Все недостроенные объекты компании Urban Group взяты под охрану
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Все недостроенные объекты компании Urban Group взяты под охрану 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
Все недостроенные объекты компании Urban Group взяты под охрану, это позволит в ближайшее время возобновить строительные работы. Об этом говорится в сообщении конкурсного управляющего застройщиков группы компаний.
«Все строительные площадки и имущество группы компаний Urban Group находятся под охраной. Конкурсный управляющий компаний-застройщиков ГК Urban Group Светлана Аглинишкене после утверждения арбитражным судом заключила договор с ЧОП «Бастион» на охрану строительных площадок и имущества ЖК «Опалиха О3», ЖК «Солнечная система», ЖК «Митино 03», ЖК «Видный город», ЖК «Лайково» и ЖК «Лесобережный». Это позволило обеспечить сохранность строительных материалов и техники, и даст возможность возобновить строительные работы на площадках в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.
Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 г. ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group — ООО «Ваш город», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», АО «Континент проект», ООО «Экоквартал» сроком на один год. Строительство объектов Urban Group возобновится в рамках конкурсного производства.
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