Башкирия лидирует в ПФО по темпам роста налогов

Башкирия по темпам роста налогов занимает по России 4 место и первое место в ПФО. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— На положительную динамику повлиял рост платежей по НДФЛ (+12,3%), налогов на совокупный доход (+12%), имущественных налогов (+21%), а также налога на прибыль (+70%). Прежде всего, с поступлением разовых платежей от АНК «Башнефть» на 16,5 млрд рублей. Следует сказать, что и без учета этих разовых платежей рост достаточно приличный и составляет 8,2%, — сказал премьер — министр правительства Башкирии Рустэм Марданов

По словам премьер-министра, эффект достигнут за счет работы крупнейших предприятий, чей оборот вырос на 8% до 1,65 трлн рублей. Рост индекса промышленного производства составляет более 3%. Заметен рост в розничной (+4%) и оптовой (+8%) торговле. При этом реальная среднемесячная заработная плата выросла почти на 9%.

— При этом налоговая нагрузка в Башкирии ниже, чем в других регионах. В частности, у предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, нагрузка на одного плательщика не превышает 70 тысяч рублей в год, что на 35 тысяч рублей меньше, чем в среднем по России и на 13 тысяч рублей меньше, чем в среднем по ПФО, — добавил Марданов.

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