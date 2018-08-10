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Власти Кубани рассчитывают в 2018 г. сократить долг по кредитам банков на 15,4%
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Власти Кубани рассчитывают в 2018 г. сократить долг по кредитам банков на 15,4% 

Деловая газета. Юг 22 минуты назад
Фото: Деловая газета.Юг
Власти Краснодарского края планируют по итогам 2018 года сократить в структуре госдолга объем банковских кредитов на 8,8 млрд рублей, или 15,4%. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Юг» сообщил вице-губернатор Кубани Игорь Галась.
По его словам, во втором полугодии 2018 года планируется досрочное погашение кредитов банков (2014 и 2017 года) в объеме 19,3 млрд рублей со сроками возврата в 2019-2021 годах. Всего же в 2018 году предусмотрено погашение таких кредитов в сумме 39,2 млрд рублей.
«Для последующего рефинансирования погашаемых долговых обязательств привлекаются новые заимствования по более низким ставкам. Во втором полугодии планируется привлечение кредитов банков в объеме 39 млрд рублей, — сказал Галась. — Всего в краевом бюджете на 2018 год предусмотрено погашение заимствований в объеме 58,5 млрд рублей и привлечение новых заимствований для их рефинансирования в объеме 58,3 млрд рублей».
Вице-губернатор напомнил, что в первом полугодии 2018 года власти региона досрочно погасили кредиты банков, привлеченные в 2013-2017 годах, в объеме 19,9 млрд рублей со сроками уплаты по договорам в 2019-2021 годах. Помимо этого, были также погашены кредиты в объеме 17,9 млрд рублей до наступления сроков их уплаты в 2018 году.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», на 1 июля 2018 года государственный долг Краснодарского края составил 129,2 млрд рублей, что на 1,2 млрд рублей больше, чем на 1 июня текущего года. Почти половина суммы долга приходилось на бюджетные кредиты — 60,5 млрд рублей, 28,3 млрд рублей составляли займы коммерческих банков.
Деловая газета. Юг: последние новости
На Кубани задолженность по налогам в I полугодии 2018 г. сократилась на 22,3% Фонд микрофинансирования Кубани в 2018 г. увеличил объем выдачи займов на 52% На Кубани средний размер лимита по кредитным картам во II квартале 2018 г. сократился на 19,2%
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