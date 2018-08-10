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В московский ЖК «Марьино град» осенью подадут тепло
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В московский ЖК «Марьино град» осенью подадут тепло 

РИА Недвижимость 21 минуту назад
МОСКВА, 10 авг — РИА Недвижимость. В проблемный московский жилой комплекс «Марьино град» осенью подадут тепло, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Изначально ЖК «Марьино град», предполагающий возведение 200 тысяч квадратных метров жилья в новой Москве, планировалось построить к 2015 году. Сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились. С ноября 2017 года обязательства по достройке трех ЖК управляющей компании «Базисные инвестиции» в поселении Филимонковское, включая «Марьино град», взяла на себя Capital Group, ее структура подписала договор о выполнении функций технического заказчика.
Сейчас в ЖК «Марьино град» идут работы по устройству газопровода, электросетей и завершаются работы в котельной.
"На данный момент ведется подготовка исполнительной документации, чтобы передать ее к сдаче в эксплуатацию. Это позволит, при наступлении отопительного сезона, обеспечить подачу тепла в жилые дома с полной строительной готовностью", — говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста по итогам совещания по достройке проблемных домов в Филимонковском.
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