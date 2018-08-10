ГК «Финстрой» построила и ввела в эксплуатацию более одного миллиона квадратных метров жилых и коммерческих объектов

— Ваша компания существует более 20 лет. На что вы делали ставку в начале своей работы? Изменились ли с годами приоритеты?

— Приоритеты с годами, конечно, изменились. Доминирующая тенденция современного рынка недвижимости не точечная застройка, а строительство жилых микрорайонов. Главное, приступая к реализации такого проекта, выработать грамотную стратегию развития, обеспечить высокое качество жизни населения.

На российский строительный рынок за это время пришли современные технологии, оборудование и материалы. Мы ушли от не оправдавшего себя механизма лицензирования к новой, современной форме управления — саморегулированию. Оно сделало строительный рынок более конкурентным, повысило его инвестиционную привлекательность. На сегодняшний день жилищное строительство является наиболее социально значимым сегментом рынка недвижимости.

— Вы строите жилье и коммерческую недвижимость. Оцените долю вашей компании на рынке?

— Какими критериями оценивать рейтинг строительной компании и ее долю, всегда спорный вопрос. Об этом говорят и сами эксперты.

Объем построенного жилья не отражает реального положения компании на рынке. Потенциальным покупателям гораздо важнее, сколько квартир было продано компанией и насколько они обеспечены необходимой социальной инфраструктурой. Именно этим оценивается финансовая состоятельность, перспективность и положение на рынке. ГК «Финстрой» занимает одну из лидирующих позиций в нашем регионе.

— Отличаются ли ваши нынешние подходы к строительству жилья от тех, что были 20 лет назад?

— Конечно, они изменились. Основным нововведением, которое было применено при строительстве микрорайона Новая Самара, стала готовность коммуникаций и инженерных сетей к началу строительства самих домов, что значительно упростило нашу работу в дальнейшем.

Оптимальное сочетание использования новых строительных материалов и технологий с проверенными временем традиционными, а также внедрение современных методов управления всеми процессами, в т. ч. менеджмента и контроля качества, позволяет нам постоянно повышать эффективность работы.

— Ваша компания — многократный победитель областного конкурса на лучшую строительную, проектную и изыскательскую организацию, обладатель почетного знака «Строительная Слава». Какие объекты вывели компанию в число лучших в регионе? Чем вы по-настоящему гордитесь?

— Мы гордимся всеми своими построенными объектами — они и вывели нас в число лучших строительных компаний в регионе. Это жилой микрорайон и торговый центр «Гагаринский», около 100 тысяч кв. метров. Жилой микрорайон «Мичуринский» и торгово-офисный центр «Финхаус», около 400 тысяч кв. метров. Комплекс домов в Самаре на улице Садовой, торговый центр «Вавилон».

Наша особая гордость — это уникальное спортивное сооружение, ставшее настоящим украшением Новой Самары — Ледовый дворец «Кристалл», инвестором строительства которого стала компания «Газпром» . Это арена европейского уровня, рассчитанная на проведение международных соревнований. Сейчас жители и гости микрорайона могут не только кататься на коньках в любое время года, но и посещать различные спортивные секции. Помимо крытого катка, работает тренажерный зал, есть площадка для игр в волейбол и регби.

Основным действующим проектом на сегодняшний день является строительство жилого микрорайона Новая Самара, расположенного в Красноглинском районе Самары, на 23 км Московского шоссе. Площадь застройки — 57,82 га, общая площадь жилья — около 641 тысячи квадратных метров.

Сегодня уже 11 тысяч жителей проживает в микрорайоне Новая Самара, а будет 25 тысяч жителей. Работает современный детский сад на 140 мест, в проекте — строительство школы.

— Что изменилось в организации вашего бизнеса?

— Современные методы управления предприятием, внедрение электронного документооборота и ключевых показателей эффективности, системы работы с клиентами, анализа маркетинговых данных, их интерпретация и прогнозирование — словом, все то, что является неотъемлемой частью современных успешных компаний, вошло в нашу жизнь.

Для того чтобы работать на новом уровне, требуются образованные высокопрофессиональные сотрудники. Сегодня в группе компаний «Финстрой» трудится более двухсот квалифицированных специалистов. Вопросы грамотной кадровой и сбалансированной инновационной политики всегда были в числе приоритетных для нас.

— Как сказались на работе компании последние изменения в строительном законодательстве?

— Сроки выдачи разрешений на строительство в последнее время сократились. Так, в течение последнего квартала ООО «Финстрой» оперативно получило разрешения на строительство по всем новым площадкам.

— Как вы оцениваете внедрение автоматизированной информационной системы при согласовании градостроительных планов и проектов планировки территорий?

— Мы готовы перейти к автоматизированной системе согласования градостроительных планов и надеемся, что на каждом этапе нас будут сопровождать высококвалифицированные сотрудники, что позволит оперативно вносить корректировку в заявку, как это осуществляется сейчас. Она исключит человеческий фактор в плане допущения ошибок и сократит сроки согласования.

— Как отразился на работе вашей компании запрет на привлечение средств граждан при долевом строительстве многоквартирных домов? Насколько может подорожать жилье?

— Отказаться от долевого строительства жилья заставило огромное количество обманутых дольщиков. Но я бы не согласилась с теми, кто обвиняет строителей в том, что они обманули, украли, бросили людей без денег и без жилья. Как раз та система ценообразования, финансирования и даже сам рынок способствовали появлению этого негативного явления. Ведь, как только появлялась новая стройка, тут же производители стройматериалов, оборудования, конструкций повышали цену. А цена жилья рассчитывалась по старым расценкам.

Возможно, переход к проектному финансированию — это правильное направление, и мы готовы к этому переходу, главное, чтобы при этом не пострадала финансово-хозяйственная деятельность предприятия. Важно нацелить банки на долгосрочное кредитование отрасли по приемлемым ставкам. Если мы этого добьемся, долевое строительство можно закрывать. Если нет, нам надо искать другие пути участия населения в решении своих жилищных проблем.

Изменения в законодательстве, предусматривающие в итоге отказ от долевого строительства, очевидно, приведут к росту цен на жилье в связи с увеличением стоимости денежных ресурсов для застройщиков. Если ранее денежные средства, поступившие по договорам долевого участия на расчетный счет застройщика, могли использоваться непосредственно на оплату СМР подрядчиком, то с введением счетов эскроу и размещением на них средств дольщиков застройщик не сможет использовать их, а вынужден будет брать кредит, а соответственно, нести дополнительные расходы.

— Ваша компания занимается комплексной застройкой. От чего зависит успех проекта микрорайона?

— От правильно выбранного места застройки, от хорошо продуманной планировки территории, включающей социальные объекты, от высокого качества проектирования и проведения строительных работ, от взвешенной цены за квадратный метр.

Человек слишком зависит от того района, в котором он проживает. Сегодняшнее планирование должно отвечать таким принципам, когда человек независимо от места проживания в городе существует в нормальной, благоустроенной и развитой городской среде.

В комплексной застройке мы наблюдаем принцип квартальности: в первых этажах жилых домов создаются общественные пространства, соблюдается гуманность и комфортность застройки в целом. При этом мы стремимся создать спокойный и тихий двор, упорядоченную параллельную парковку вдоль улиц и, конечно, инфраструктуру, без которой сегодня нельзя представить современный жилой район.

— Заглядывая в перспективу, какой вы видите свою компанию через 5-10 лет?

— Еще более преуспевающей и достойной быть в числе лидеров строительной индустрии Самарской области. Пользуясь случаем, хочу поздравить коллег с профессиональным праздником.

Строительство — это фундамент нашей жизни. Ведь все начинается со строительства.

Профессия эта очень ответственная и отличается тем, что оставляет неизгладимый след на земле. Мы приносим людям радость не на день, месяц, а на годы и столетия! Результат нашей работы создает основу для счастья и благополучия людей через комфорт и позитивную атмосферу среды проживания.