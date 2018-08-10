Регионам выделили 30,6 млрд рублей для стимулирования роста налогового потенциала

Правительство России выделило регионам 30,6 млрд рублей для стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций, сообщается на сайте кабмина.

Это позволит поощрить субъекты Федерации, обеспечившие максимальный прирост налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет по итогам 2017 года.

Средства предоставляются в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Ранее сообщалось, что регионам компенсируют потери доходов после отмены налога на движимое имущество. В частности, федеральный бюджет должен компенсировать около 300 миллиардов рублей выпадающих доходов. Такой пункт содержится в Постановлении Совета Федерации , принятым вместе с поправками в части первой и второй Налогового кодекса.

Документом предлагается компенсировать доходы за счёт акцизов на крепкий алкоголь и части акцизов на табак, которые сейчас полностью идут в федеральный бюджет.