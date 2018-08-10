Медведев простимулировал Калужскую область 682 миллионами рублей 

Калужская область получит в этом году из федерального бюджета 682,3 миллиона рублей на стимулирование роста налогового потенциала по налогу на прибыль. Соответствующее постановление, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, 10 августа было опубликовано на сайте правительства России. Согласно этому документу, всего Минфину РФ на стимулирование 63 регионов из резервного фонда правительства выделяется 30,6 миллиарда рублей. Самым крупным получателем станет Москва. Ей выделяется 5,5 миллиарда рублей. Как сообщается в пояснительной записке к документу, при расчете размера дотации учитывалась динамика прироста поступлений по налогу на прибыль организаций, которую продемонстрировали регионы в 2017 году. Регионы, которым удалось добиться наиболее весомого прироста, и дотации болучат более весомые.