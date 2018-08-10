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Правительство РФ утвердило список документов для проведения операций по расчетному счету застройщика
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Правительство РФ утвердило список документов для проведения операций по расчетному счету застройщика 

Агентство «Москва» 1 час назад
Утвержден перечень документов, необходимых для проведения операций по расчетному счету застройщика. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
«Правительство Российской Федерации утвердило состав документов, которые застройщик, работающий со средствами дольщиков, обязан представить в уполномоченный банк для открытия счета и проведения операций по нему. Перечень необходимых документов разработан министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что определен список предоставляемых в уполномоченный банк документов в отдельности по каждому виду операций, проводимых застройщиком. В соответствии с законом о долевом строительстве при направлении распоряжения в уполномоченный банк на застройщика возложена обязанность по предоставлению документов или их копий, являющихся основанием для составления распоряжения.
«Чтобы исключить произвольное толкование банками указанной нормы, новыми поправками устанавливается конкретный состав документов, необходимых для проведения различных операций по расчетному счету застройщика», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что ранее правительством России были утверждены требования к уполномоченным банкам, имеющим право осуществлять банковское сопровождение строительства. Согласно документу уполномоченные банки должны соответствовать ряду критериев, среди которых наличие универсальной лицензии, участие банка в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ, и другие.
«Также предъявляются требования к кредитному рейтингу банков, готовых осуществлять банковское сопровождение застройщиков в долевом строительстве. Кредитный рейтинг должен быть не ниже уровня A— (RU) по национальной рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Банк России ежемесячно размещает перечень банков уполномоченных осуществлять деятельность по банковскому сопровождению застройщиков и работу по счетам эскроу на своем официальном сайте», — добавили в пресс-службе.
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