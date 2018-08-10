Правительство РФ утвердило список документов для проведения операций по расчетному счету застройщика

Утвержден перечень документов, необходимых для проведения операций по расчетному счету застройщика. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Уточняется, что определен список предоставляемых в уполномоченный банк документов в отдельности по каждому виду операций, проводимых застройщиком. В соответствии с законом о долевом строительстве при направлении распоряжения в уполномоченный банк на застройщика возложена обязанность по предоставлению документов или их копий, являющихся основанием для составления распоряжения.

«Чтобы исключить произвольное толкование банками указанной нормы, новыми поправками устанавливается конкретный состав документов, необходимых для проведения различных операций по расчетному счету застройщика», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что ранее правительством России были утверждены требования к уполномоченным банкам, имеющим право осуществлять банковское сопровождение строительства. Согласно документу уполномоченные банки должны соответствовать ряду критериев, среди которых наличие универсальной лицензии, участие банка в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ, и другие.