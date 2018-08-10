Когда новоселье? Обманутые дольщики годами ждут своих квартир

Мошенники по-крупному

В микрорайоне «Закаменский» в Новосибирске сразу несколько проблемных объектов. Более 5 лет ждут свои квадратные метры порядка 1,5 тысячи обманутых дольщиков. Напомним, что микрорайон возле «Сибирского Молла» начинала строить в конце нулевых компания «Неоград-Инвест». В 2012 году сдали одну 27-этажную высотку, а летом 2013 года строительство было остановлено. В феврале 2014 года уставшие ждать люди обратились к Владимиру Путину . Тогда и было возбуждено уголовное дело против руководства компании, директор и топ-менеджеры оказались под стражей. В июне 2018 года состоялся суд, который признал руководство ООО «Неоград-Инвест» виновным в мошенничестве в особо крупном размере. «В суде установлено, что с 2007 по 2014 год руководство фирмы, — рассказал старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин , — не имея разрешения на строительство, заключило с 600 гражданами договоры займа и предварительные договоры участия в долевом строительстве пяти многоквартирных домов. Но начали строить только два дома. В итоге более 1 млрд рублей дольщиков были похищены».

Суд назначил руководителям компании наказание в виде лишения свободы сроком от 4,5 до 5 лет и арестовал их имущество.

Появилась надежда

Замороженными здесь остаются четыре высотки. Сейчас достроить эти дома пытается мэрия. «Для окончания строительства в общем необходимо порядка 1 млрд рублей, на достройку каждого дома — в среднем по 245 млн рублей, — объяснил замначальника департамента строительства и архитектуры мэрии Роман Теленчинов. — Сюда уже привлекли две крупные компании — „Стрижи“ и „Энергомонтаж“. За инвестиции город выделит им земельные участки общей площадью 12 га».

На недостроях «Закаменского» дольщики создали жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Жильцы тоже вносят деньги на завершение строительства — из расчёта по 7 тысяч рублей на каждый кв. метр будущей квартиры.

«В сентябре ЖСК получат деньги, и наша задача — помочь каждому коллективу дольщиков выстроить алгоритм дальнейших действий, — говорит мэр Анатолий Локоть . — Для этого они получают консультации по работе с документами и подрядчиками. Что касается долгостроев в «Закаменском» — сейчас есть представление о том, как работать с ними дальше. У нас есть земельные ресурсы. Кроме того, областной закон подразумевает поддержку и финансирование в сфере благоустройства, подключения к коммуникациям и лифтового хозяйства. Первый инвест-проект позволит двум домам выйти на финишную прямую, остальные также продвинутся в строительстве».

Между тем недавно Совет Федерации поддержал закон о штрафах для региональных чиновников за нарушения законодательства о долевом строительстве. Эти ново-введения начнут действовать уже с 1 октября 2018 года и обяжут региональную власть более пристально следить за ситуацией на строительном рынке.

Разработали «дорожные карты»

Врио министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт