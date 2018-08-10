Когда новоселье? Обманутые дольщики годами ждут своих квартир 

Мошенники по-крупному
В микрорайоне «Закаменский» в Новосибирске сразу несколько проблемных объектов. Более 5 лет ждут свои квадратные метры порядка 1,5 тысячи обманутых дольщиков. Напомним, что микрорайон возле «Сибирского Молла» начинала строить в конце нулевых компания «Неоград-Инвест». В 2012 году сдали одну 27-этажную высотку, а летом 2013 года строительство было остановлено. В феврале 2014 года уставшие ждать люди обратились к Владимиру Путину. Тогда и было возбуждено уголовное дело против руководства компании, директор и топ-менеджеры оказались под стражей. В июне 2018 года состоялся суд, который признал руководство ООО «Неоград-Инвест» виновным в мошенничестве в особо крупном размере. «В суде установлено, что с 2007 по 2014 год руководство фирмы, — рассказал старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин, — не имея разрешения на строительство, заключило с 600 гражданами договоры займа и предварительные договоры участия в долевом строительстве пяти многоквартирных домов. Но начали строить только два дома. В итоге более 1 млрд рублей дольщиков были похищены».
Суд назначил руководителям компании наказание в виде лишения свободы сроком от 4,5 до 5 лет и арестовал их имущество.
Появилась надежда
Замороженными здесь остаются четыре высотки. Сейчас достроить эти дома пытается мэрия. «Для окончания строительства в общем необходимо порядка 1 млрд рублей, на достройку каждого дома — в среднем по 245 млн рублей, — объяснил замначальника департамента строительства и архитектуры мэрии Роман Теленчинов. — Сюда уже привлекли две крупные компании — „Стрижи“ и „Энергомонтаж“. За инвестиции город выделит им земельные участки общей площадью 12 га».
На недостроях «Закаменского» дольщики создали жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Жильцы тоже вносят деньги на завершение строительства — из расчёта по 7 тысяч рублей на каждый кв. метр будущей квартиры.
«В сентябре ЖСК получат деньги, и наша задача — помочь каждому коллективу дольщиков выстроить алгоритм дальнейших действий, — говорит мэр Анатолий Локоть. — Для этого они получают консультации по работе с документами и подрядчиками. Что касается долгостроев в «Закаменском» — сейчас есть представление о том, как работать с ними дальше. У нас есть земельные ресурсы. Кроме того, областной закон подразумевает поддержку и финансирование в сфере благоустройства, подключения к коммуникациям и лифтового хозяйства. Первый инвест-проект позволит двум домам выйти на финишную прямую, остальные также продвинутся в строительстве».
Между тем недавно Совет Федерации поддержал закон о штрафах для региональных чиновников за нарушения законодательства о долевом строительстве. Эти ново-введения начнут действовать уже с 1 октября 2018 года и обяжут региональную власть более пристально следить за ситуацией на строительном рынке.
Разработали «дорожные карты»
Врио министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт:
— Для решения проблемы мы используем механизм инвестиций. В этом году будет направлено 537,5 млн рублей. На эти средства достроим 9 долгостроев, жильё получат 600 обманутых дольщиков. С начала года введены в эксплуатацию уже три из них, квартиры получили 177 граждан. Остальные 45 проблемных объектов планируется сдать до 2021 года. По каждому долгострою принимается отдельное решение на основании экспертного заключения, согласованное с ЖСК. Это целый комплекс мероприятий. Региональный минстрой совместно с муниципалитетами разработали «дорожные карты», в которых прописаны необходимые мероприятия.