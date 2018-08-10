Власти Чебоксар рассказали о социально-экономическом развитии города

Председатель Чебоксарского городского Собрания депутатов Евгений Кадышев, открывая заседание, заявил, что благодаря тесному взаимодействию республиканских и городских властей решение многих важных для столицы республики вопросов стало возможным.

Столица региона активно участвует в различных федеральных целевых программах, строятся дороги, ремонтируются городские улицы и дворы, появляются новые общественные пространства, ведется строительство образовательных учреждений.

— Важно помнить, перед нами стоит основная задача — обеспечение благополучия наших жителей, а достигнуть этого можно только реальными делами, — подчеркнул Евгений Кадышев.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что ежегодно в Чебоксары поступают значительные объемы средств для решения социально значимых задач. Так, на финансирование мероприятий 15 муниципальных программ в 2018 году предусмотрены бюджетные средства в сумме 8,6 миллиарда рублей, половины из них выделено из республиканской казны.

Объем межбюджетных трансфертов городу Чебоксары за последние пять лет вырос в 4,2 раза. Только в 2018 году в сравнении с 2017 годом рост составил 26,5 процента.

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности граждан, сохранению стабильной ситуации в регионе. Выполняются все индикативные показатели повышения заработной платы работников бюджетной сферы, имеющие право на льготы граждане получают социальную поддержку.

Об основных результатах деятельности и перспективах развития города рассказал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков . По его словам, с жителями столицы Чувашии выстроена обратная связь, что во многом помогает решать проблемные вопросы.

— Мы постоянно ведем диалог с горожанами, сверяя с ними общественно значимые решения. Формы общения разные: встречи по месту жительства, прямые линии, публичные слушания и общественные обсуждения наиболее актуальных вопросов, волнующих чебоксарцев, — заявил сити-менеджер.

Улучшения в жизни города можно проследить по цифрам. Так, по результатам первого полугодия обеспечен рост промышленного производства — 101,1 процента. Оборот организаций по всем видам деятельности оценивается в 108 миллиардов рублей, что на 5,6 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года. В городской бюджет за шесть месяцев поступили 1,7 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов.

Уровень безработицы в городе продолжает снижаться: число вакансий в разы превышает число желающих получить работу. За этот год трудоустроено более восьми тысяч человек.

По данным Чувашстата, номинальная заработная плата в крупных и средних организациях города составила более 31 тысячи рублей, прирост к аналогичному периоду прошлого года — 9,8 процента. Рост реальной заработной платы достиг отметки в 8,4 процента.

В этом году в городе запущено 52 инвестиционных проекта общей стоимостью свыше 17,3 миллиарда рублей, что позволит создать свыше 3,5 тысячи рабочих мест до 2022 года.

Ладыков также добавил, что Чебоксары расширяются новостройками. За полгода введено в эксплуатацию 157 тысяч кв. метров жилья — на 280% больше по сравнению с результатом аналогичного периода 2017 года (56,2 тысяч кв. метров).

Сейчас в Чебоксарах выдано разрешение на строительство 153 многоквартирных домов, в которых предусмотрено 1,5 млн квадратных метров жилья. Город активно участвует в федеральных программах по строительству социальных объектов. К 550-летию столицы в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 10 детских садов, школу в микрорайоне «Волжский-3».

Особого внимания требуют дворовые территории, на данный момент 240 придомовых площадок нуждаются в ремонте.

— Чтобы выполнить просьбы горожан, требуется более 200 миллионов рублей, но из бюджета выделяется около 40 миллионов рублей. С таким объемом финансирования ремонт затянется еще на пять лет. Больше всех обращений сегодня касается ремонта пешеходных тротуаров. Требуется отремонтировать 186 объектов, на что необходимо 623 миллиона рублей, — сказал Ладыков, предложив на республиканском уровне предусмотреть в Дорожном фонде новое направление — «ремонт тротуаров».

В целом, столица Чувашии является участником пяти федеральных целевых программ на общую сумму три миллиарда рублей.

— Необходимо эти средства эффективно освоить, чтобы горожане получили долгожданные новые детские сады и школы, качественные дороги, комфортные общественные пространства. Город должен стать еще более удобным для жизни, поэтому все наши просьбы сегодня вокруг того, что волнует жителей больше всего — это стабильное функционирование и высокое качество социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, — резюмировал сити-менеджер.