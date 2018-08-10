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Минимущества судится с омской стоматологией, арендовавшей старинное здание
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Минимущества судится с омской стоматологией, арендовавшей старинное здание 

Омск Здесь 57 минут назад
Фото: Омск Здесь
Медицинская компания «Дента плюс» задолжала за аренду памятника культуры на улице Косарева почти два миллиона рублей. Министерство имущественных отношений Омской области отратилось в Арбитражный суд с иском к ООО «Медицинская фирма „ДЕНТА плюс“. Ведомство требует взыскать задолженность по арендной плате с апреля по ноябрь 2017 года — вместе с пени она составила 1,83 млн руб.
Договор аренды между Минимуществом и ООО „Медицинская фирма „ДЕНТА плюс“ был заключен в октябре 2015 года. Арендатор принял во временное пользование бывшее здание Омской городской станции скорой медицинской помощи площадью 789,2 кв. м, расположенное на Косарева, 117 и являющееся объектом культурного наследия — памятником истории и культуры. Оно находится в центре Омска, на пересечении улиц Фрунзе и Гусарова. В 1914 году здесь открылся доходный дом купца А. А. Денисова.
Договором было установлено, что арендатор обязан за свой счет проводить текущий и капитальный ремонт имущества.
— Арендатор добровольно взял на себя обязательства по капитальному ремонту, реставрации, приспособлению объекта культурного наследия для современного использования и начал их осуществлять в рамках охранного обязательства здания, — считают в ведомстве.
Отметим, история тянется с зимы — медицинская фирма „ДЕНТА плюс“ подала иск к министерству имущества Омской области. Компания требует расторжения договора аренды здания по улице Косарева, 117 в городе Омске, а также настаивает на возмещении затрат на ремонт в сумме 8,5 млн руб. Минимущества накануне направило отзывы на иски компании о взыскании убытков и расторжении договора аренды. Ведомство считает не подлежащими удовлетворению требования по возмещению затрат на ремонт здания и возврата арендной платы.
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