Застройщиков обяжут информировать о классе энергоэффективности жилья

Минэкономики разработало законопроект, который обяжет застройщиков информировать о классе энергоэффективности возводимого ими жилья.

Согласно документу, рекламодатели и собственники объектов жилой недвижимости будут обязаны информировать потребителей об оснащении домов приборами учета энергии, классе энергоэффективности, потенциальной экономии при оплате коммунальных услуг, а также о планируемых сроках проведения капитального ремонта.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в законодательство РФ о рекламе, об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, а также об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

При этом для обеспечения доступа к информации, которой могут не владеть лица, оказывающие консультационные услуги, законопроектом предусмотрено ее предоставление в соответствии с данными, содержащимися в ГИС ЖКХ.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 30 августа.