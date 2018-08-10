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Застройщиков обяжут информировать о классе энергоэффективности жилья
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Застройщиков обяжут информировать о классе энергоэффективности жилья 

АСН-Инфо 55 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Минэкономики разработало законопроект, который обяжет застройщиков информировать о классе энергоэффективности возводимого ими жилья.
Согласно документу, рекламодатели и собственники объектов жилой недвижимости будут обязаны информировать потребителей об оснащении домов приборами учета энергии, классе энергоэффективности, потенциальной экономии при оплате коммунальных услуг, а также о планируемых сроках проведения капитального ремонта.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в законодательство РФ о рекламе, об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, а также об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.
При этом для обеспечения доступа к информации, которой могут не владеть лица, оказывающие консультационные услуги, законопроектом предусмотрено ее предоставление в соответствии с данными, содержащимися в ГИС ЖКХ.
Общественное обсуждение законопроекта продлится до 30 августа.
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