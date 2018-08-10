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Более 400 случаев незаконной аренды квартир выявлено в Ново-Переделкино с начала года
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Более 400 случаев незаконной аренды квартир выявлено в Ново-Переделкино с начала года 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Более 400 случаев незаконной аренды квартир выявлено в столичном районе Ново-Переделкино с начала 2018 г., сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
«Более 3,8 тыс. квартир, предположительно, незаконно сдаваемых в аренду, было выявлено в текущем году председателями советов общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) Западного административного округа Москвы. Из них 430 квартир выявлено в районе Ново-Переделкино», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что о сдаче квартир в аренду активисты узнают из многих источников. Часто информация поступает от старших по домам и подъездам, от консьержей, представителей ветеранских организаций, а также от неравнодушных жителй.
«После проверки информация о подтвердившихся фактах сдачи жилья в аренду вносится в базу данных Системы информационного взаимодействия ОПОП (СИВ ОПОП), доступ к которой также имеют сотрудники отдела МВД России по району и налоговой службы. Участковые уполномоченные полиции проверяют у арендодателей правильность оформления документов, а у арендаторов — полноту исполнения миграционного законодательства России. К проверкам также привлекаются председатели советов ОПОП и сотрудники управы района», — заключили в пресс-службе.
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