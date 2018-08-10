Более 400 случаев незаконной аренды квартир выявлено в Ново-Переделкино с начала года

Более 400 случаев незаконной аренды квартир выявлено в столичном районе Ново-Переделкино с начала 2018 г., сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Более 3,8 тыс. квартир, предположительно, незаконно сдаваемых в аренду, было выявлено в текущем году председателями советов общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) Западного административного округа Москвы. Из них 430 квартир выявлено в районе Ново-Переделкино», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что о сдаче квартир в аренду активисты узнают из многих источников. Часто информация поступает от старших по домам и подъездам, от консьержей, представителей ветеранских организаций, а также от неравнодушных жителй.