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Россиянам старше 70 лет хотят запретить продажу квартир
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Россиянам старше 70 лет хотят запретить продажу квартир 

Мир24 50 минут назад
Фото: Мир24
Совет при Московской городской думе намерен запретить россиянам старше 70 лет самостоятельно проводить сделки по продаже, обмену или передаче квартир. Таким образом чиновники планируют защитить пожилых людей от мошенников, передает «Вечерняя Москва».
Согласно инициативе, пожилые граждане не смогут проводить сделки со своей жилой недвижимостью без согласия органов социального обеспечения. Представители государственных органов должны будут проверить законность операции и убедиться в том, что хозяин квартиры не останется без жилья, а деньги от продажи поступили на его счет.
Председатель общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар пояснила, что в настоящее время наблюдается множество случаев мошенничества в отношении пенсионеров. Злоумышленники входят в доверие к владельцам жилья и овладевают им, зачастую — незаконным образом.
По словам Айвар, среди мошенников наиболее популярна схема, при которой пожилые люди указывают их наследниками недвижимости в завещании. После смерти родственники обманутых пенсионеров испытывают ряд юридических проблем, связанных с получением наследства.
«А бывает, что мошенники даже не ждут смерти пенсионера, а, провернув свои дела, просто выкидывают его на улицу», — отметила специалист.
Айвар добавила, что в «Законе о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» упоминается возможность получения компенсации за утрату права собственности на жилье. Данный механизм, по словам председателя совета, можно использовать в качестве подстраховки для пожилых владельцев квартир. Для этого необходимо необходимо ввести ответственность со стороны государства и сотрудников органов социального обеспечения.
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