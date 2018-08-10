Эксперты подсчитали выручку застройщиков Московского региона в этом году

Застройщики жилья Московского региона совокупно заработали за семь месяцев текущего года 554,8 млрд руб., говорится в исследовании компании ЦИАН . Эксперты компании проанализировали выписки из ЕГРН в 2018 г. по субрынкам столичного региона.

Согласно этим выпискам выручка столичных девелоперов составила 410,3 млрд руб. с учетом данных по новой Москве — на застройщиков этого района пришлось 78,8 млрд руб. выручки. Подмосковные девелоперы заработали 144,5 млрд руб.

В течение года пик доходов строителей жилья Московского региона пришелся на апрель. Тогда, к примеру, столичные девелоперы (в старых границах) заработали 49 млрд руб., что на 13% больше, чем в предшествующем марте (42,7 млрд руб.), и на 4% больше, чем в мае (47 млрд руб.). В апреле — мае столичные девелоперы демонстрировали рекордные объемы продаж, которые больше не были достигнуты в течение года. Так, по итогам анализа выписок ЕГРН в апреле в старых границах Москвы было заключено 4243 сделки с новостройками, в мае — 4175 сделок. Во все другие месяцы года количество заключенных сделок с новостройками в Москве не превышало границу в 4000.

Также эксперты ЦИАНа отмечают, что в новой Москве в июле текущего года зафиксировано рекордное количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) с момента присоединения новых территорий — 2590 сделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель продаж вырос в 2 раза и на 26% по сравнению с июнем 2018 г.

Больше всего (на 30%) в новой Москве продажи увеличили компании ГК «А101» в ЖК «Испанские кварталы» и «Скандинавия», а также «Самолет девелопмент», который вывел к продаже в конце июня квартиры в ЖК «Остафьево».