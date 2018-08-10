Росздравнадзор зафиксировал рост цен на жизненно-важные лекарства

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), зафиксировала рост цен на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

По данным Росздравнадзора, за период с января по июль текущего года цены на ЖНВЛП повысились в среднем по стране на 1,3 процента. Лекарства из данного перечня стоимостью до 50 рублей подорожали на 0,8 процента, стоимостью от 50 до 500 рублей — на 1,4 процента, а препараты стоимостью свыше 500 рублей подорожали на 1,9 процента.

При этом ассортимент наименований остается стабильным. «Заметных изменений количества наименований ЖНВЛП, представленных в мониторинге, как в амбулаторном, так и в госпитальном сегментах, в динамике по месяцам в 2017 — 2018 годах не наблюдается», — отмечается в сообщении.